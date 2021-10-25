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Глава центра Гамалеи назвал оптимальный срок для ревакцинации от COVID
Александр Гинцбург
Александр Гинцбург

CentralAsia (CA) -  Ревакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно раньше чем через полгода, вреда для организма не будет, однако и особой пользы тоже. Шесть месяцев - оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат, сообщил ТАСС директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител, и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается. Но никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий», — сказал он.

Гинцбург также пояснил, что полгода - оптимальный период до ревакцинации, так как это минимальный срок, при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне, что обеспечивает защиту. Ученый добавил, что такой срок также обусловлен сейчас появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно постоянно поддерживать высокий уровень защитных антител.

«Все возможности для ревакцинации в стране сейчас есть. В пунктах вакцинации действительно присутствуют все вакцинные препараты», - заключил он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране ревакцинировались уже более 2,5 млн человек.

Во Всемирной организации здравоохранения выступают против ревакцинации из-за нехватки препаратов, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал ввести мораторий на дополнительные инъекции для усиления защитного эффекта (бустерные дозы).

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