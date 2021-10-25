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Заключенные в тюрьмах Узбекистана впервые проголосовали на выборах президента

CentralAsia (UZ) -  Заключенные и осужденные, содержащиеся в следственных изоляторах и тюрьмах Узбекистана, впервые воспользовались своим правом голоса на президентских выборах 24 октября. Об этом сообщил глава МВД Пулат Бобожонов на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

По словам Бобожонова, 8 677 человек из числа содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах имели право голоса. Это лица, приговоренные к лишению свободы сроком до трех лет по УК и пяти и более годам лишения свободы за преступления, совершенные по неосторожности.

Из голосовавших на выборах 6819 человек находились под стражей до суда.

Для голосования заключенных и осужденных было создано 18 избирательных участков в следственных изоляторах, 4 - в исправительных колониях и 2 - в колониях-поселениях.

Президент Шавкат Мирзияев объявил о восстановлении права голоса для заключенных и осужденных 7 декабря 2018 года, выступая на конференции, посвященной 26-й годовщине принятия Конституции Узбекистана.

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