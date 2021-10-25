В Москве вступили в силу новые ограничения из-за COVID

CentralAsia (CA) - С сегодняшнего дня в Москве вступают в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о них в прошлый вторник, 19 октября на своем официальном сайте.

- Москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, должны соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства «либо на садовых участках». Это ограничение будет действовать до 25 февраля 2022 года.

- Работодатели, действующие на территории Москвы, должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников и всех сотрудников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Удаленный формат работы также будет длиться до 25 февраля 2022 года.

При этом прогулки и занятия физкультурой на воздухе для пожилых граждан не ограничиваются. Работающие москвичи также вправе оформить больничный. От соблюдения домашнего режима освобождаются пожилые и хронически больные граждане в случае, если они вакцинировались или переболели коронавирусом в течение последнего полугода.

На дистанционку не отправят только тех, чье присутствие на рабочем месте является «критически важным для функционирования организации». Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших сотрудников, а также на работников медучреждений, предприятий оборонной сферы, «Росатома», «Роскосмоса» и некоторых других стратегических отраслей.

С 28 октября в Москве вступят в силу ограничения, объявленные Собяниным 21 октября:

- Начнутся нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября;

- В столице на это время будет введен локдаун. Торговые центры, магазины, кинотеатры и заведения общепита будут закрыты. Работу продолжат аптеки и продуктовые магазины;

- Рестораны смогут работать на вынос;

- Театры и музеи продолжат работу, для их посещения понадобятся QR-коды.

Также нерабочие дни начались в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае.

В прошлую среду президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что из-за пандемии нерабочие дни с сохранением зарплат в России пройдут с 30 октября по 7 ноября, и призвал глав регионов при необходимости вводить этот режим уже с 23 октября.