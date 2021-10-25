Евросоюз потребовал от Туркменистана прогресса в области прав человека

CentralAsia (TM) - По итогам 20-го заседания Совместного комитета Евросоюз-Туркменистан, состоявшегося 21 октября в режиме видеоконференции, было объявлено, что ключевым условием для ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Туркменистаном является прогресс в области прав человека. Отчет о заседании размещен на сайте представительства ЕС в Туркменистане.

В целом на мероприятии обсуждалось сотрудничество в сфере экономики и торговли. При этом было отмечено увеличение объемов внешней торговли, однако Туркменистан предупредили о необходимости предоставлять достоверную статистику.

Также было акцентировано внимание на том, что большая часть объема экспорта Туркменистана — углеводороды, а Евросоюз переходит на возобновляемые источники энергии. В связи с этим стране порекомендовали ускорить диверсификацию экономики, а также поторопиться с вступлением в ВТО.

Туркменистан призвали присоединиться к международной программе по сокращению выбросов парниковых газов, таких как метан. 19 октября, за два дня до заседания, издание Bloomberg опубликовало подробный материал об огромных объемах выбросов метана, допускаемых Туркменистаном.

Евросоюз намерен в ближайшие шесть лет, в 2021-2027 годах, сосредоточить сотрудничество с Туркменистаном на экологических аспектах и улучшении делового климата.

С туркменской стороны в заседании принял участие министр финансов и экономики Мухаммедгельды Сердаров. Евросоюз представлял директор департамента Европейской службы внешних связей по России, странам Восточного партнерства и ОБСЕ Люк Девинь.