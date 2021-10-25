Поезд «Агроэкспресс» Ташкент-Москва запустят в ноябре

- Узбекистан, общество
- 10:00, 25 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - Поезд «Агроэкспресс» из Ташкента в Москву будет запущен в середине ноября. Казахстан также присоединился к проекту. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков на пресс-конференции в Ташкенте 23 октября.
По словам министра, первый поезд доставит из Узбекистана в Москву различные овощи и фрукты.
Умурзаков отметил, что к проекту присоединился и Казахстан, при этом сельскохозяйственная продукция будет сначала поставляться в Казахстан, а из Казахстана далее в Россию.
По его словам, такая система обеспечит быструю и оперативную доставку продукции в Россию.
В настоящее время «Агроэкспресс» импортирует пшеницу, муку и мясные продукты из Москвы в Ташкент.
В конце сентября Минэкономразвития России объявило, что экспериментальный проект «Агроэкспресс» будет запущен в ноябре, а полный запуск проекта будет осуществлен в декабре текущего года.