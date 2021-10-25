Узбекистан и Организация экономического сотрудничества обсудили вопросы расширения сотрудничества

CentralAsia (UZ) - 24 октября заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири, находящимся в Узбекистане в качестве международного наблюдателя за выборами президента.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества Узбекистана с ОЭС. Рассмотрены вопросы укрепления торгово-экономических связей в регионе ОЭС, расширения внутрирегиональной промышленной кооперации, наращивания взаимных туристических потоков и реализации культурно-гуманитарных проектов.