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Узбекистан и Организация экономического сотрудничества обсудили вопросы расширения сотрудничества

CentralAsia (UZ) -  24 октября заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков провел встречу с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири, находящимся в Узбекистане в качестве международного наблюдателя за выборами президента.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества Узбекистана с ОЭС. Рассмотрены вопросы укрепления торгово-экономических связей в регионе ОЭС, расширения внутрирегиональной промышленной кооперации, наращивания взаимных туристических потоков и реализации культурно-гуманитарных проектов.

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