В Казахстане за сутки зарегистрировано 1573 случая коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 231;
- Павлодарская область — 230;
- Мангистауская область — 174
- город Нур-Султан — 157;
- Карагандинская область — 142;
- Северо-Казахстанская область — 140;
- Алматинская область — 137;
- Акмолинская область — 134;
- Костанайская область — 112;
- Восточно-Казахстанская область — 102;
- Западно-Казахстанская область — 35;
- Кызылординская область — 26;
- Актюбинская область — 25;
- Жамбылская область — 25;
- Атырауская область — 24;
- город Шымкент — 21;
- Туркестанская область - 15.
На сегодняшний день в стране всего выявлен 929 784 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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