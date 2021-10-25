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В Казахстане за сутки зарегистрировано 1573 случая коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1573 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 231;

- Павлодарская область — 230;

- Мангистауская область — 174

- город Нур-Султан — 157;

- Карагандинская область — 142;

- Северо-Казахстанская область — 140;

- Алматинская область — 137;

- Акмолинская область — 134;

- Костанайская область — 112;

- Восточно-Казахстанская область — 102;

- Западно-Казахстанская область — 35;

- Кызылординская область — 26;

- Актюбинская область — 25;

- Жамбылская область — 25;

- Атырауская область — 24;

- город Шымкент — 21;

- Туркестанская область - 15.

На сегодняшний день в стране всего выявлен 929 784 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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