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В Монголии за сутки выявлено 1095 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  За минувшие 24 часа в стране выявлено 1095 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны.

Из них 808 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 287 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 8 938 пациентов находятся в легком, 7 256 — в тяжелом, 2230 — в критическом и 362 — в очень критическом состоянии.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 6 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1593.

Коронавирус в Монголии
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