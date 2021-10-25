Индийская делегация встречает команду талибов во главе с заместителем премьер-министра Абдулом Саламом Ханафи

CentralAsia (CA) - Делегация «Талибана» высокого уровня во главе с заместителем премьер-министра временного правительства Афганистана Абдулом Саламом Ханафи 20 октября встретилась с индийской делегацией в Москве, во время которой индийская сторона выразила готовность оказать обширную гуманитарную помощь раздираемой войной стране, которая теперь находится под властью «Талибана», передает Business-Standard.

Индийская делегация Министерства иностранных дел по приглашению России участвовала в заседании Московского формата по афганской проблеме. «В кулуарах конференции» они провели переговоры с лидерами «Талибана», — сказал в кратком заявлении официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

Официального сообщения о встрече от индийского правительства не поступало. Индия воздерживается от признания правительства, возглавляемого «Талибаном». 31 августа Индия провела свой первый официальный контакт с талибами в Дохе. Однако встреча в среду стала первым официальным контактом между двумя сторонами после того, как в прошлом месяце талибы объявили о временном кабинете министров.

Индийская сторона «наконец» выразила готовность оказать обширную гуманитарную помощь Афганистану, цитирует Муджахида афганское агентство «Толо». Это первое публичное признание официальной встречи талибов с Индией.

Обе стороны также подчеркнули необходимость учитывать озабоченности друг друга и улучшать дипломатические и экономические отношения, сказал Муджахид.

Ранее 19 октября сообщалось, что, несмотря на логистические проблемы, Индия рассматривает возможность отправки 50 000 метрических тонн (МТ) пшеницы и медицинской помощи афганскому народу. Однако Индия хочет, чтобы распределением занималась только ООН. В прошлом Индия оказывала Афганистану помощь как в развитии инфраструктуры, так и в гуманитарных целях.

Предложение Индии о гуманитарной помощи, объявленное талибами, следует за призывом премьер-министра Индии Нарендры Моди в его обращении к «Группе двадцати» о срочной и прямой помощи афганскому народу и инклюзивной администрации для предотвращения гуманитарного кризиса.

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего консультационного механизма специальных посланников России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана по афганским вопросам. С 2017 года в Москве прошло несколько раундов переговоров.

Это был первый диалог в московском формате после захвата Афганистана талибами 15 августа, за две недели до того, как США должны были завершить вывод войск после дорогостоящей войны, продолжавшейся два десятилетия.

Во время встречи в московском формате Ханафи призвал международное сообщество признать временное правительство Афганистана, в котором доминируют авторитетные лидеры талибов, в том числе те, которые находятся в черном списке ООН.

«Изоляция Афганистана не отвечает ничьим интересам. И это было доказано в прошлом», - цитирует его слова афганское информационное агентство Khaama Press. Ханафи также призвал Соединенные Штаты разморозить резервы Центрального банка Афганистана, которые составляют около 9,4 млрд долларов.

На переговорах в Москве талибы также подтвердили свою приверженность недопущению использования афганской территории против своих соседей.

В ходе переговоров в Московском формате подчеркивалась необходимость для Афганистана иметь инклюзивное правительство, которое отражало бы, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, интересы всех национальностей и политических сил для устойчивого мира и национального примирения.

Выражая озабоченность по поводу деятельности запрещенных террористических организаций в Афганистане, страны-участницы также подтвердили свою готовность продолжать содействовать обеспечению безопасности в Афганистане, чтобы способствовать региональной стабильности, говорится в совместном заявлении, опубликованном после переговоров. Они с удовлетворением отметили, что согласно заявлению, подтверждение временным афганским правительством своих предыдущих обязательств по предотвращению использования афганской территории против своих соседей, других государств региона и остального мира.

В переговорах в Московском формате приняли участие, в том числе, Китай и Пакистан. Однако США не участвовали в этом мероприятии. Хотя официальное признание пока исключено, страны-участницы призвали принять во внимание новую реальность прихода к власти «Талибана» «независимо от официального признания нового афганского правительства международным сообществом».

Встреча, как и ожидалось, призвала к консолидации усилий по оказанию срочной гуманитарной помощи и одобрила предложение России о проведении конференции ООН по гуманитарному кризису, с которым столкнулся Афганистан.

В этом контексте, согласно совместному заявлению, страны-участницы предложили как можно скорее провести международную конференцию доноров на широкой основе под эгидой ООН, «разумеется, с пониманием того, что основное бремя постконфликтного экономического и финансового восстановления и развития Афганистана должны возлагаться на военнослужащих, находившиеся в стране последние 20 лет».