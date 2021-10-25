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Талибы объяснили, почему не хотели краха прошлого правительства
Забиулла Муджахид
Забиулла Муджахид

CentralAsia (TM) -  Падение прошлого правительства Афганистана не отвечало интересам граждан и нанесло ущерб стране, заявил в интервью телеканалу Тolo News представитель движения «Талибан» и заместитель министра культуры и информации временного правительства страны Забиулла Муджахид.

«Я считаю, что это нанесло ущерб Афганистану, поскольку если бы войну остановили и мы добились начала конструктивных переговоров, ситуация отличалась бы от нынешней в лучшую сторону. В результате можно было бы избежать краха учреждений и бегства людей из страны», — заявил Муджахид.

По его словам, в нынешнем кабинете министров еще могут произойти некоторые изменения, однако возмущения других стран по поводу отдельных членов нового правительства Афганистана неприемлемы.

Кроме того, Муджахид раскритиковал США за прекращение финансовой помощи стране, а также за их призывы к другим государствам не признавать временное правительство Афганистана.

В начале сентября стало известно о составе временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана» и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

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