Талибы оценили слова Путина о возможном исключении их из списка террористов

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел Афганистана приветствует заявление президента России Владимира Путина о возможности исключения движения «Талибан» из списка террористических организаций, заявил представитель афганского МИД Абдул Кахар Балхи.

Ранее российский лидер, выступая на Валдайском форуме, заявил, что соответствующее решение должно приниматься на уровне ООН, а Москва будет двигаться в этом направлении.

«МИД Исламского Эмирата Афганистана приветствует высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу исключения имен лидеров Эмирата из черного списка. Поскольку война подошла к концу, страны мира также должны внести позитивные изменения в свои отношения и подход к Афганистану», — написал пресс-секретарь афганского МИД в Twitter.

Ministry of Foreign Affairs of Islamic Emirate of Afghanistan welcomes remarks by President of the Russian Federation, Vladimir Putin, regarding removal of names of IEA leaders from blacklist.

По его словам, талибы рассчитывают на позитивные отношения с международным сообществом на основе принципа взаимности.

As the chapter of war has come to an end, so too must world countries bring a positive change in their relation & approach towards Afghanistan. We seek positive relations with the international community based on the principle of reciprocity.