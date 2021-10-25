Миссия СНГ признала выборы президента Узбекистана открытыми и демократичными

CentralAsia (UZ) - Президентские выборы, состоявшиеся в воскресенье в Узбекистане, прошли свободно и демократично, кандидатам были предоставлены хорошие возможности для проведения агитационной кампании. Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник глава миссии, председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«По нашим оценкам, все кандидаты в президенты получили хорошие возможности для изложения своих программ, для встреч с избирателями. <...> Информационное освещение избирательной кампании было достаточным и позволяло гражданам Узбекистана получить представление о программах кандидатов в президенты», - сказал Лебедев.

По словам Лебедева, замечания со стороны граждан, поступавшие властям Узбекистана во время выборов, были незначительными и оперативно рассматривались. «В адрес миссии СНГ таких обращений не поступало. <...> Миссия наблюдателей Содружества приходит к выводу о том, что выборы проведены в полном соответствии с требованиями конституции и Избирательного кодекса Республики Узбекистан. Выборы были конкурентными, свободными, открытыми и прозрачными. Выборы отвечали общепризнанным требованиям проведения демократических выборов», - заключил глава миссии.

Президентские выборы в Узбекистане прошли в воскресенье, 24 октября, они признаны состоявшимися.

Явка на выборах, по предварительным данным, составила 80,8%.