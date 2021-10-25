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Минвуз Узбекистана прокомментировал возможность перехода студентов на дистант

CentralAsia (UZ) -  В Министерстве высшего и среднего образования Узбекистана опровергли данные о том, что в республике будут вводиться трехдневные каникулы для студентов вузов.

Данная информация получила распространение в социальных сетях. Сообщалось, что каникулы начнутся с 25 октября в связи с распространением COVID-19.

В этой связи ведомство призвало пользователей не доверять непроверенным источникам. Граждан также предупредили об уголовной ответственности за распространение ложной информации — статья 244-6 УК РУз.

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