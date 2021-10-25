Вирусолог перечислил часто поражаемые коронавирусом органы

CentralAsia (CA) - По словам врача-вирусолога Евгения Тимакова, в организме человека есть несколько органов, которые коронавирус поражает чаще всего, передает Gazeta.

Специалист перечислил наиболее часто поражаемые инфекцией органы. По его словам, в первую очередь вирус атакует легкие и эндотелий сосудов, поскольку в них присутствует огромное количество рецепторов, на которых вирус размножается.

На втором месте по поражению COVID-19 находится кишечник, а на третьем - печень.

При этом он отметил, что нарушение работы кишечника и его микробиоты оказывает влияние и на иммунитет, необходимый для борьбы с вирусом.

Врач также отметил, что коронавирус сильно воздействует на иммунологическую память.

«Есть данные, что он работает так же, как корь, которая стирает около 20-30 процентов нашего иммунитета. Поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас сидели в скрытой форме», - сказал Тимаков.