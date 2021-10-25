За сутки в Узбекистане выявлены 365 новых больных COVID-19 и пневмонией

- Узбекистан, общество
- 12:25, 25 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - 24 октября Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 183928. В течение прошедших суток зафиксированы 359 новых случаев, сообщает Минздрав.
Также у 6 человек диагностирована пневмония (всего 27624).
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1306 летальных исходов).
За день выздоровели 265 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 179487).
На лечении находятся 3135 больных коронавирусом и 1282 - пневмонией.