экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане выявлены 365 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) -  24 октября Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 183928. В течение прошедших суток зафиксированы 359 новых случаев, сообщает Минздрав.

Также у 6 человек диагностирована пневмония (всего 27624).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1306 летальных исходов).

За день выздоровели 265 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 179487).

На лечении находятся 3135 больных коронавирусом и 1282 - пневмонией.

Новости по теме:

print
  • США бесплатно отправили в Узбекистан еще 273 780 доз вакцины Pfizer
  • Индийская делегация встречает команду талибов во главе с заместителем премьер-министра Абдулом Саламом Ханафи
  • Евросоюз потребовал от Туркменистана прогресса в области прав человека


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com