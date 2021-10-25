Более 384 тысяч жителей Монголии получили бустерную дозу вакцины от COVID-19

CentralAsia (MNG) - В Монголии бустерную дозу вакцины против Covid-19 получили 384 776 человек, сообщает Минздрав страны.

По данным Минздрава Монголии на 25 октября, первую дозу вакцины против коронавируса получили 2 254 570 человек (69,3% населения страны), вторую дозу – 2 137 780 человек (65,7% населения страны). 384 776 человек привиты третьей дозой.

Ранее сообщалось, что ведомство рекомендует, что через некоторое время после приёма первой или второй дозы уровень противовирусного иммунитета снижается, поэтому при низком уровне иммунитета можно вводить дополнительные вакцины для восстановления иммунитета и защиты от вируса. Вводится третья доза вакцины, чтобы предотвратить распространение «Дельта»-варианта коронавируса среди населения.

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