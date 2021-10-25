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Съемочные группы в США отказываются от оружия после инцидента с Болдуином
Предыстория: Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера на съемочной площадке

CentralAsia (CA) -  Съемочные группы в США начали отказываться от настоящего оружия после трагедии с участием актера Алека Болдуина, сообщает Daily Mail.

После гибели кинематографиста Галины Хатчинс петиция с призывом запретить ношение огнестрельного оружия на голливудских съемочных площадках собрала более 15 тысяч подписей.

Кроме того, создатели сериалов «Пацаны» и «Новичок» заявили, что полностью откажутся от использования настоящего оружия с холостыми патронами. Вспышки от выстрелов съемочные группы заменят компьютерной графикой. На призыв продюсеров откликнулись многие актеры и представители индустрии. В частности, писатель Нил Гейман заявил, что он и режиссер сериалов «Доктор Кто», «Шерлок» и «Благие знамения» Дуглас Маккиннон поддерживают его инициативу.

Сенатор штата Калифорния Дейв Кортезе заявил о необходимости принятия законопроекта о запрете боевых патронов на съемочных площадках в Голливуде. По его словам, существует настоятельная необходимость в устранении тревожных нарушений техники безопасности, возникающих на съемочной площадке, включая ненужные условия повышенного риска, такие как использование боевого огнестрельного оружия.

21 октября актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу на съемках вестерна «Ржавчина». По данным полиции, инцидент произошел из-за использования огнестрельного оружия - холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Институт киноискусства США уже учредил стипендию в память о Хатчинс.

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