Euronews сообщил, что Шавкат Мирзиеев переизбран на второй срок с 90% голосов (видео)

Euronews сообщил, что Шавкат Мирзиеев переизбран на второй срок с 90% голосов

CentralAsia (UZ) - Телеканал Euronews сообщил, что победу на президентских выборах в Узбекистане одержал Шавкат Мирзиёев, набрав 90% голосов. Ролики с видеосообщением Euronews распространились в соцсетях.

В ЦИК Узбекистана опровергли информацию относительно предварительных результатов и напомнили, когда будут опубликованы официальные данные об итогах выборов.

«Эта информация не соответствует действительности. Предварительные итоги будут объявлены председателем ЦИК Узбекистана Зайниддином Низамходжаевым сегодня, в 16:00 по ташкентскому времени», - говорится в сообщении ЦИК.