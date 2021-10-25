В Нур-Султане среди вакцинированных от COVID-19 разыграют путевку на Мальдивы

иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане среди вакцинированных от коронавируса разыграют путевку на двоих на Мальдивы и другие ценные призы, передает Tengrinews.kz.

Участие в данном розыгрыше примут вакцинированные, получившие 1-й компонент вакцины с 25 октября по 25 декабря включительно. В розыгрыше участие принимают участие все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД.

Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно. Розыгрыш путевки на двоих на Мальдивы и других ценных призов также состоится в прямом эфире на страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube).

Ранее акиматом столицы совместно со спонсорами среди вакцинированных от коронавируса была разыграна квартира, автомобиль, свыше 20 iPhone 12, бытовая техника и другие ценные призы.

Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис-рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава.

«Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. Только вакцинация позволит обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей», - отмечают в акимате Нур-Султана

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