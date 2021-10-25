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Опубликованы фото дельта-штамма коронавируса

CentralAsia (CA) -  Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» впервые опубликовал фотографии дельта-штамма коронавируса, снятые на камеру электронного микроскопа, передает РИА Новости.

«Вирус был искусственно выращен на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки», — говорится в сообщении.

Ультратонкие срезы залитых в эпоксидные смолы клеток окрашены по стандартной методике пробоподготовки для электронной микроскопии, уточнили в центре.

По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.

Главные симптомы — головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Причем обычно обоняние не пропадает и нет кашля. Также, по оценкам специалистов, для этой разновидности коронавируса характерны боли в животе, рвота и обильные выделения из носа — как при риновирусе. Возможны быстрая утомляемость, чувство подавленности и уныния.

На 19 октября 2021-го дельта-штамм обнаружили в 193 государствах и территориях, в мире он стал доминирующим.

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