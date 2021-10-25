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США намерены вскоре вывезти из Таджикистана афганских пилотов - СМИ

CentralAsia (TJ) -  Госдеп США выразил надежду, что вскоре все 143 афганских пилота, бежавших из страны после прихода к власти радикального движения «Талибан» и укрывшихся в Таджикистане, будут вывезены в третьи страны.

Представитель Госдепартамента на условиях анонимности сообщил Reuters, что «власти США хотят перевезти сразу всех пилотов афганских ВВС», но отказался сообщить подробности плана.

Более двух месяцев в санатории на окраине Душанбе проживают 143 афганских пилота, прошедших американскую подготовку. Кроме того, в Таджикистане находятся 13 других афганских военнослужащих, которые хотят выехать в США.

Афганские пилоты и военнослужащие по-прежнему находятся в подвешенном состоянии. Они надеялись, что Соединенные Штаты вывезут их из Таджикистана. Но эвакуация неоднократно откладывалась, а таджикские власти не называли каких-либо причин.

Талибан заявил, что бежавшие в Таджикистан афганские летчики не столкнутся с репрессиями в случае возвращения домой. Но многие пилоты не верят этим обещаниям.

Между тем, среди афганских пилотов, укрывшихся в Таджикистане, есть две летчицы, одна из которых - 27-летняя девушка - находится на девятом месяце беременности. Ранее она жаловалась, что в санатории нет врачей-женщин, а ближайшая больница находится в часе езды.

6 октября летчицу доставили в родильный дом на окраине Душанбе, где она прошла медицинский осмотр.

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