ШОС заявила об отсутствии нарушений на выборах в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Выборы президента Узбекистана прошли без нарушений, в соответствии с национальным законодательством и были легитимными. Об этом в понедельник, 25 октября, заявил заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Ерик Ашимов, возглавляющий миссию наблюдателей на выборах главы республики.

«Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества констатирует, что выборы президента Узбекистана соответствовали требованиям национального законодательства и международным обязательствам, были свободными, легитимными, демократичными. Нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования, на данных выборах не выявлено», — сказал на брифинге Ашимов.

Ранее в этот день исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ) Сергей Лебедев также заявил, что выборы президента Узбекистана были открытыми и демократичными.

Голосование на выборах президента в Узбекистане завершилось 24 октября в 20:00 по местному времени (18:00 мск).

На пост главы государства претендовали пять человек, включая действующего президента Шавката Мирзиеева. По мнению экспертов, он является главным кандидатом на победу.

Как сообщали в ЦИК, предварительные итоги выборов будут подведены 25 октября в 16-00 часов по местному времени.