Арестованный в Турции активист из Туркменистана объявил голодовку

CentralAsia (TM) - Задержанный в Турции туркменский активист Ахмед Рахманов 22 октября объявил сухую голодовку в знак протеста против политики режима Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом 25 октября сообщил Туркменский Хельсинкский Фонд по правам человека.

«Я надеюсь привлечь внимание международного сообщества к многочисленным нарушениям прав туркменистанцев в Туркменистане и за рубежом», — эту фразу Рахманов смог передать правозащитникам.

В первый день к голодовке присоединились и другие туркмены, находящиеся в депортационном центре Тузла неподалеку от Стамбула. Их там содержится более ста человек. Но руководство центра пообещало до конца месяца решить проблемы всех задержанных. После этого акцию протеста продолжил только Рахманов. На сегодняшний день его не могут уговорить даже пить воду.

Всего в Турции за последние дни были задержаны трое туркменских активистов, которые, по информации правозащитников, включены в составленный туркменским консульством список из более 20 человек. Это Рахманов, а также Камиль Абулов и Байрам Аллалыев. Абулов, как и Рахманов, содержится в Тузле. Аллалыев пока находится в полицейском участке. Как ожидается, его переведут в Тузлу 25 октября. Пока ни один из активистов не смог встретиться с адвокатами.