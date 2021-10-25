Нейробиолог назвала четыре неочевидных преимущества занятий спортом, меняющие мозг

CentralAsia (CA) - Среди очевидных преимуществ физических упражнений — крепкий сон, здоровое сердце и подтянутое тело. Но люди редко задумываемся о воздействии тренировок на самый важный орган — мозг. Нейробиолог и профессор Нью-Йоркского университета Венди Сузуки рассказала CNBC, как занятия спортом улучшают когнитивные способности человека и помогают ему прожить дольше.

«За годы своих исследований в качестве нейробиолога я обнаружила, что упражнения - одно из самых преобразующих вещей, которые вы можете сделать для улучшения когнитивных способностей, таких как обучение, мышление, память, сосредоточенность и рассуждение. Все это может помочь вам стать умнее и жить дольше», - заявила Сузуки.

Как упражнения укрепляют здоровье вашего мозга

1. Тренировки уменьшают тревожность

Исследования показали, что при каждом движении множество полезных нейротрансмиттеров, среди которых дофамин и серотонин, попадают в мозг. Эти вещества способны уменьшить тревожность и депрессию.

Достаточно всего 10-30 минут физической активности в день, чтобы поднять себе настроение. Нет клубной карты в фитнес-зале? Тогда прогуляйтесь или выберите лестницу вместо лифта. Сузуки пишет, что когда ей совсем не хватает времени, она просто несколько раз обходит свой стол в столовой.

2. Тренировки улучшают концентрацию

В одном из своих лабораторных экспериментов Сузуки выяснила, что даже одна тренировка может повысить концентрацию. После тренировки в 30 минут эффект длится минимум 2 часа. Лучше всего сделать выбор в пользу активности, которая ускорит сердцебиение, например, быстрой ходьбы, бега, плавания, езды на велосипеде, игры в теннис или прыжков со скакалкой.

Кроме того, как показали исследования, эти упражнения могут улучшить скорость реакции.

3. Тренировки способствуют росту новых клеток в мозге

Ученые обнаружили, что физические упражнения способствуют нейрогенезу, то есть появлению новых клеток в мозге. Это особенно важно для улучшения когнитивных способностей.

Во время экспериментов на крысах и мышах ученые выяснили, что бег ускоряет создание новых клеток мозга в гиппокампе, отвечающем за работу памяти. Физические упражнения могут также улучшить здоровье и работу синапсов между нейронами, что позволит мозговым клеткам лучше взаимодействовать.

4. Тренировки защищают мозг от старения и нейродегенеративных заболеваний

Представьте, что ваш мозг – это мышца: чем больше вы ее нагружаете, тем лучше она будет работать. Исследования показали, что регулярные занятия спортом увеличивают размер гиппокампа и префронтальной коры, которые подвержены возникновению таких нейродегенеративных заболеваний, как деменция или болезнь Альцгеймера.

Таким образом, хотя упражнения не могут полностью предотвратить или вылечить нормальное снижение когнитивных функций при старении, регулярное их выполнение может помочь уменьшить или отсрочить его начало. Во многих отношениях упражнения похожи на повышенную нагрузку на 401 (k) для вашего мозга - и это даже лучше, потому что они бесплатны.

По мнению Сузуки, при этом не обязательно становиться триатлонистом, достаточно всего три тренировки в неделю по 30 минут. Больше всего пользы принесут аэробные упражнения, которые ускоряют сердцебиение и насыщают ваш мозг кислородом.

«Если это количество тренировок пока вас пугает, начните заниматься по несколько минут в день и наращивайте время на 5-10 минут каждую неделю. Не забывайте про домашние активности, интенсивное мытье полов или уборка листьев тоже считаются», - посоветовала нейробиолог.