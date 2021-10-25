Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиеева с победой на выборах

CentralAsia (UZ) - В ходе телефонного разговора 25 октября Владимир Путин поздравил президента Шавката Мирзиёева с убедительной победой на выборах главы государства. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

В ходе беседы подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие всего комплекса российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Президент России также направил Шавкату Мирзиёеву поздравительную телеграмму:

«Уважаемый Шавкат Миромонович, искренне поздравляю Вас с убедительной победой на выборах главы государства. Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, а также поддержку Вашего курса, направленного на социально-экономическое развитие Узбекистана и защиту его интересов на международной арене. Вы вносите большой личный вклад в упрочение отношений стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать практическое сотрудничество в различных сферах, конструктивно взаимодействовать в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов России и Узбекистана, идет в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии. От души желаю Вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», - говорится в тексте телеграммы.

Ранее ЦИК Узбекистана сообщил, что предварительные итоги будут объявлены председателем ЦИК Зайниддином Низамходжаевым в понедельник в 16-00 по местному времени.