В Душанбе состоится фестиваль плова «Оши палов»

CentralAsia (TJ) - В городе Душанбе состоится традиционный фестиваль плова «Оши палов». Об этом «Авеста» сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По совам источника, Фестиваль плова запланирован на 30 октября на территории госучреждения «Наврузгох».

На фестиваль приглашены повара из четырех районов города Душанбе, а также Согдийской и Хатлонской областей и районов республиканского подчинения.

Также ожидается, что в предстоящем фестивале плова примут участие повара из Узбекистана, Афганистана и России.

Весь сваренный на фестивале плов будет роздан детским домам и дома для престарелых, констатировал источник.

Напомним, в ноябре 2018 в Душанбе прошел первый фестиваль «Оши палав», на котором был поставлен своеобразный рекорд: в одном казане было приготовлено тысяча килограммов плова.

Плов-рекордсмен готовили с ночи семь поваров-ошпазов, а утром его раздали всем желающим

На плов-рекордсмен тогда ушло 250 кг риса, 350 кг моркови, 200 кг мяса, 40 литров льняного масла, 50 литров подсолнечного масла, 1 кг молотого перца, 1 кг зиры, 5 кг изюма, а также 1 кг барбариса.

В 2016 году Оши палов вошел в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения