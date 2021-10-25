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В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 387 (9,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 279 573 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 205,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 594 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 867 569 человек.

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