В России установлен новый антирекорд по числу заболевших COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 37 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 387 (9,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 8 279 573 случая (+0,46%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 205,3 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 594 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 867 569 человек.