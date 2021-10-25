Российская военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин

CentralAsia (TJ) - Российская 201-я военная база в Таджикистане обновит парк боевых машин, получив до конца года 30 улучшенных танков Т-72Б3М, сообщил в воскресенье журналистам начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко, передает РИА Новости.

«В настоящее время проводится перевооружение подразделений военной базы на современные образцы военной и специальной техники. До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций», – сказал Охрименко.

Он сообщил, что недавно на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы поступила партия боевых машин пехоты БМП-2 современной модификации, поставлены новейшие переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», снайперские винтовки АСВК-М «Корд» калибра 12,7 мм, автоматы АК-12, санитарные бронеавтомобили «Линза», техника служб тылового и технического обеспечения.

Начальник штаба отметил, что личный состав соединения в ходе учений различного уровня успешно осваивает новое вооружение, отрабатывает эффективные формы ведения боевых действий с учетом опыта современных вооруженных конфликтов.

По его словам, в совместных учениях ОДКБ «Взаимодеййствие-2021» и специальных учениях «Эшелон-2021» и «Поиск-2021», которые отрабатывались на таджикистанских полигонах «Харб-Майдон» и «Момирак», основу российского контингента составлял личный состав 201-й военной базы. К практическим действиям было привлечено более 1,5 тысячи военнослужащих соединения.

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