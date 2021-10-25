Токаев поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост президента Узбекистана. Об этом сообщается на сайте Акорды.
Между политиками состоялся телефонный разговор.
«Президент Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Шавката Мирзиеева с переизбранием на пост президента Республики Узбекистан и подчеркнул, что уверенная победа узбекского лидера на выборах вновь продемонстрировала твердую всенародную поддержку его стратегического курса», - говорится в сообщении.
Касым-Жомат Токаев отметил весомый личный вклад Шавката Мирзиеева в упрочение уз многовековой дружбы и добрососедства между двумя братскими народами.
Собеседники подтвердили готовность к продолжению активной совместной работы в целях полноценной реализации огромного потенциала стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном, а также укрепления атмосферы доверия в Центральной Азии.
Для придания практического импульса казахско-узбекским отношениям Токаев пригласил Мирзиеева посетить с государственным визитом Казахстан.