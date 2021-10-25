Вакцины от коронавируса - не серебряная пуля, - ВОЗ

CentralAsia (CA) - Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что вакцинации недостаточно для прекращения пандемии, передает Deutsche Welle.

Представитель ВОЗ призвала к справедливому распределению вакцин и обмену инструментами в более бедных странах для предотвращения распространения коронавируса и его продолжающейся мутации.

«Вакцинация - это всего лишь один из инструментов. Это не серебряная пуля. Вакцины очень эффективны для защиты от тяжелых заболеваний. Но они не на 100% эффективны против инфекции. Сегодня можно увидеть страны с высоким уровнем вакцинации и все еще растущим уровнем инфицирования», - заявила доктор.

Сваминатан добавила, что коронавирус резко усилил глобальное неравенство и привел к тому, что она назвала «пандемией с двумя путями».

«Есть одна часть мира, где в настоящее время вакцинировано большое количество людей. Жизнь, похоже, возвращается в нормальное русло. Но, к сожалению, половина мира до сих пор не имеет доступа к вакцинам. Менее 2% людей на африканском континенте были полностью вакцинированы, и жизнь для них далека от нормальной», - отметила ученый.

По словам научного сотрудника ВОЗ, в некоторых странах, таких как Канада, Китай, Дания и Португалия, 75% или более населения было полностью вакцинировано. В других странах, таких как Нигерия, Эфиопия, Сирия и Афганистан, этот показатель составляет менее 5%.

Единственный способ покончить с пандемией навсегда, как утверждает Сваминатан, состоит в том, чтобы богатые страны проявили больше солидарности.

«Это просто займет больше времени, если мир не решит объединиться и поделиться инструментами, вакцинами, диагностикой, методами лечения, которые у нас есть сегодня. По-прежнему более 40-45 тыс. человек умирают каждую неделю во всем мире из-за COVID-19, и это необходимо прекратить», - добавила она.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество имеет все инструменты и реальную возможность победить пандемию коронавируса, но не пользуется ими.