В Монголии уменьшается количество случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - На прошлой неделе было выявлено 2954 случая заболевания COVID-19. Это показывает, что общее количество случаев уменьшилось на 7,6 процента по сравнению с предыдущей 41-й неделей.

Ежедневное количество жертв COVID-19 в Монголии упало до однозначных цифр к 25 октября. Центральноазиатская страна сообщила о еще 6 случаях смерти от Covid-19 за прошедшие сутки, что стало первым случаем, когда число ежедневных жертв снизилось до однозначных цифр с момента обострения вспышки в стране в начале сентября. На данный момент 1666 монголов погибли из-за коронавирусной инфекции.

Монголия сообщила о своем первом завезенном случае Covid-19 в марте 2020 года и подтвердила свой первый случай местной передачи в ноябре.

Так, количество случаев снижается в Монголии, однако в северном соседе России, уровень заболеваемости наоборот растет.

В ВОЗ напомнили, что вакцинация уменьшает количество новых случаев COVID-19, а также с тяжелым течением. Однако количество граждан, участвующих в иммунизации, существенно не увеличилось. Таким образом, мобильные бригады работали непрерывно. 70 бригад из более чем 300 врачей работают над вакцинацией людей третьей дозой.

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