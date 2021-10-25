Шавкат Мирзиёев набрал более 80% голосов избирателей - ЦИК

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 25 октября, Центральная избирательная комиссия провела пресс-конференцию, в ходе которой были объявлены предварительные итоги прошедших в воскресенье президентских выборов.

Наибольшее количество голосов избирателей на выборах президента Узбекистана набрал Шавкат Мирзиёев — 80,1%.

Остальные кандидаты в президенты набрали следующее количество голосов:

5,5% — кандидат от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров;

4,1% — Кандидат от Экологической партии Нарзулла Обломуродов;

6,6% — Кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова;

3,4% — Кандидат от Социал-демократической партии «Адолат» Бахром Абдухалимов;

В выборах приняли участие 16 миллионов 212 тысяч 343 человек, или 80,4% зарегистрированных избирателей.