экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев набрал более 80% голосов избирателей - ЦИК

CentralAsia (UZ) -  В понедельник, 25 октября, Центральная избирательная комиссия провела пресс-конференцию, в ходе которой были объявлены предварительные итоги прошедших в воскресенье президентских выборов.

Наибольшее количество голосов избирателей на выборах президента Узбекистана набрал Шавкат Мирзиёев — 80,1%.

Остальные кандидаты в президенты набрали следующее количество голосов:

5,5% — кандидат от Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров;

4,1% — Кандидат от Экологической партии Нарзулла Обломуродов;

6,6% — Кандидат от Народно-демократической партии Узбекистана Максуда Варисова;

3,4% — Кандидат от Социал-демократической партии «Адолат» Бахром Абдухалимов;

В выборах приняли участие 16 миллионов 212 тысяч 343 человек, или 80,4% зарегистрированных избирателей.

print
  • Монголия принимает 28 тысяч иностранных туристов
  • ФИФА раскритиковали за рассмотрение дела о сексуальных домогательствах в Монголии
  • Нейробиолог назвала четыре неочевидных преимущества занятий спортом, меняющие мозг


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com