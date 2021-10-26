Ожидается, что двусторонняя торговля между Монголией и Китаем достигнет нового максимума, когда давление ослабнет

CentralAsia (MNG) - Двусторонняя торговля Монголии и Китая сталкивается с серьезными последствиями, вызванными спорадическими вспышками COVID-19 в некоторых частях автономного региона Внутренняя Монголия Северного Китая и строгими, но необходимыми профилактическими мерами на границе. Тем не менее, благодаря совместным усилиям с обеих сторон, которые в настоящее время находятся в тесном контакте, ожидается ослабление давления на границе, что, возможно, поднимет объемы двусторонней торговли до новых исторических максимумов, сообщил Global Times посол Монголии в Китае.

В беседе с Global Times в кулуарах Первого форума по глобальному экономическому развитию и безопасности BFA в Чанша, провинция Хунань в центральном Китае, посол Монголии в Китае Бадрал Тувшин сказал в среду, что последняя локальная вспышка болезни в автономном районе Внутренняя Монголия сильно повлияла на двустороннюю торговлю и транспортировку товаров.

Как стало известно Global Times, в настоящее время между Китаем и Монголией существует 13 приграничных портов, шесть из которых открыты для движения товаров, а еще два используются для экспорта угля и других полезных ископаемых.

В то время как два основных порта для экспорта угля и полезных ископаемых работают в обычном режиме, давление на приграничное движение возрастает в связи с принятием строгих мер профилактики эпидемии.

Ежедневное количество грузовиков, перевозящих уголь между Монголией и Китаем, составляет около 500, и ожидается, что оно достигнет 600. Но этого далеко недостаточно, учитывая тот факт, что до пандемии COVID-19 границу пересекли более 2000 грузовиков, сказал посол.

В Монголии около 3000 монгольских водителей занимаются трансграничной перевозкой угля. По словам Бадрала, чтобы продолжить перевозку в рамках существующих пограничных ограничений COVID-19, водители должны сдавать тесты на нуклеиновые кислоты два раза в день, один в Монголии, а другой в Китае, что свидетельствует о том, что трансграничные перевозки осуществлялись с относительно низкой эффективностью.

Несмотря на проблемы, посол сказал, что обе стороны сейчас обсуждают различные варианты ускорения транспортировки угля, такие как использование беспилотных транспортных средств для предотвращения заражения на границе.

Кроме того, чтобы увеличить текущую транспортную мощность, Монголия предложила дополнительные варианты транспортировки угля, в том числе использование угольных контейнеров в замкнутом транспортном сообщении, чтобы снизить риск и предотвратить вспышки COVID-19 в основных приграничных портах Монголии и Китая, поскольку также способствует увеличению объемов экспорта угля в Китай, сказал Бадрал.

Кроме того, в прошлом году правительства Китая и Монголии договорились рассмотреть возможность открытия железнодорожного транспорта на основных пограничных пунктах.

В настоящее время обе стороны уже достигли взаимопонимания по строительству приграничных железных дорог в порту Ганцмод в автономном районе Внутренняя Монголия, и ожидается, что совместная декларация будет подписана незадолго до начала железнодорожного проекта, сказал он.

Для завершения проекта необходимо соединить около 20 километров железных дорог.

По словам Бадрала, эта железная дорога очень важна для двусторонней торговли, так как она находится недалеко от шахт и, как только она начнет работать, ожидается, что текущие транспортные расходы сократятся в три раза. Ожидается, что транспортные операции начнутся в следующем году.

Ожидается, что после открытия железной дороги экспорт коксующегося угля из Монголии в Китай увеличится на 10-20 миллионов тонн, что на 50 процентов больше нынешних 32 миллионов тонн в год.

В то время как обе стороны изучают возможности ускорения приграничного движения в условиях строгой профилактики эпидемий, двусторонние экономические и торговые связи Китая и Монголии будут и дальше углубляться и укрепляться.

Посол Монголии ожидает, что торговый поток достигнет исторической цели в 10 миллиардов долларов в следующем году.

Помимо угля, Монголия также экспортирует железную руду в Китай. Бадрал рассчитывает увеличить экспорт в будущем, у которого появится больше возможностей, когда увеличатся транспортные возможности на границе.

Посол сказал, что Монголия готова увеличить экспорт пищевых продуктов, таких как молочные продукты и мясо, а также шерсти и кашемира в Китай в рамках своего обязательства по диверсификации своего экспорта в Китай и за его пределы.

«Китай — это огромный рынок, и мы считаем, что существует огромный потенциал для новых областей торговли между Монголией и Китаем», - сказал Бадрал.

перевод с английского Татар С.Майдар

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