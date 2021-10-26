Проект гидроэлектростанции имеет решающее значение для энергетической независимости Монголии

CentralAsia (MNG) - Монголия давно поставила перед собой цель превратиться из импортера энергии в экспортера. Однако на сегодняшний день она по-прежнему не в состоянии удовлетворить свои внутренние потребности. Фактически, стране нужно перестать зависеть от других в энергетическом секторе. Энергетические ресурсы Монголии, такие как уголь, солнце и ветер, считаются «достаточными» для снабжения Центральной Азии, но страна по-прежнему покупает электроэнергию у двух своих соседей из-за отсутствия инфраструктуры. Поэтому существует острая необходимость в реализации крупных энергетических проектов, таких как проект гидроэлектростанции.

Первая в стране гидроэлектростанция Гуулин была построена и введена в эксплуатацию в 1997 году в сомоне Дэлгэр аймака Говь-Алтай совместным монголо-китайским предприятием. С тех пор два крупнейших энергетических проекта в Монголии, Тайширские и Дөргөнские гидроэлектростанции, были построены и введены в эксплуатацию вместе с гидроэлектростанциями Богдын-Гол, Тосонцэнгэл, Хунгуй и Галуутайн, что в некоторой степени удовлетворяет внутреннее потребление энергии.

Ожидается, что успешная реализация давно обсуждаемого гидроэнергетического проекта Эрдэнэбурэн, который направлен на полное удовлетворение потребностей в энергии для западного региона на местном уровне, как ожидается, сделает Монголию еще несколькими шагами в плане энергетической независимости. Другими словами, западным аймакам больше не нужно будет полагаться на импортируемую электроэнергию, они смогут получить надежный источник возобновляемой энергии и обеспечить все свое потребление энергии внутри страны.

ЗНАЧЕНИЕ ГИДРОСТАНЦИЙ

В последние годы количество потребителей электроэнергии в Монголии увеличивалось в среднем на 7-8 процентов, а внутреннее производство энергии — на 6-7 процентов ежегодно. 14 декабря 2020 года нагрузка на центральную энергосистему достигла максимума в 1308 МВт, что на 155 МВт больше, чем пиковое значение 2019 года, и на 292 МВт - четыре года назад. Максимально допустимый объем импортируемой электроэнергии (245 МВт) в прошлом году был превышен.

Однако государство платит 15 миллиардов тугриков ($ 5,3 млн) ежегодно за импорт энергии для энергосистемы западного региона. Если внутренние энергетические проекты будут интенсивно и быстро реализованы, Монголия сможет пустить эти деньги в обращение внутри страны, не отправляя их из страны.

В настоящее время в Монголии девять электростанций и тепловых электростанций, три дизельных электростанции, семь гидроэлектростанций, три ветряных электростанции и семь солнечных электростанций. Однако три западные провинции (Ховд, Увс и Баян-Өлгий) получают более 70 процентов своей энергии из России по цене 250 тугриков (0,09 цент) за киловатт. В сомонах Булган, Уенч и Алтай аймака Ховд покупают электроэнергию в Китае по цене 350 тугриков (0,12 цент) за киловатт. Хотя Дөргөнская ГЭС, построенная почти год назад в Ховде, вырабатывает электроэнергию из расчета 38 тугриков (0,01 цент) за киловатт, три западные аймаки сегодня используют самую дорогую энергию в Монголии. Это свидетельствует о необходимости строительства дополнительных гидроэлектростанций в регионе.

Фактически, гидроэлектростанции в Монголии полностью снабжают энергией некоторые сомонов западных аймаков. Например, ГЭС Гуулин с апреля по октябрь снабжает электроэнергией сомона Дэлгэр аймака Говь-Алтай и сомона Шилуустей аймакаЗавхан. Она забирает воду из реки Завхан, поэтому завод временно закрыт на зиму. Она начинает работу в мае.

Тайширская гидроэлектростанция, введенная в эксплуатацию в 2008 году в ущелье Улаанбоом аймака Гови-Алтай, также обеспечивает постоянным электроснабжением в общей сложности 29 сомонов, включая Тайшир, Халиун и Жаргалан аймака и Цагаанчулуут, Цагаанхайрхан, Яруу и Алдархан аймака Завхан. Ежегодно она производит 37 миллионов кВтч электроэнергии.

Кроме того, в 2008 году была введена в эксплуатацию Дөргөнская гидроэлектростанция на реке Чоно Хараих в сомоне Дөргөн аймака Ховд. ГЭС Дөргөн мощностью 12 мегаватт может вырабатывать 38 миллионов кВтч ежегодно. Энергосистема западного региона на 100 процентов зависела от России, но с вводом в эксплуатацию гидроэлектростанции теперь она получает от 25 до 30 процентов энергии, потребляемой провинциями внутри страны.

Начальник отдела ремонта Дөргөнской ГЭС Г. Дашдорж пояснил: «В 2016 году наша станция произвела 47,8 млн кВтч электроэнергии и продала 45,3 млн кВтч в систему западного региона. ГЭС ежегодно платит 82 миллиона тугриков ($ 29 тыс.) в местный бюджет за водопользование и 5 миллионов тугриков ($ 1755) за землепользование, а также жертвует средства на проведение местных мероприятий».

Строительство гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн мощностью 90 мегаватт, которая привлекает всеобщее внимание, должно начаться в апреле следующего года в соответствии с соглашением между Монголией и Китаем. Этот проект, который застопорился в течение многих лет из-за внешних и внутренних факторов, рассматривается как решающий для энергетической независимости Монголии и считается важным для обеспечения долгосрочных поставок энергии в западные аймаки.

Предполагается, что он будет производить 366 млн кВтч электроэнергии в год и поставлять электроэнергию в Алтайско-Улиастайскую региональную электрическую сеть. Power Construction Corporation of China Ltd и Powerchina Chengdu Engineering Corporation Limited были выбраны для строительства новой гидроэлектростанции. С льготным кредитом от правительства Китая строительство планируется завершить в 2026 году и открыть в 2027 году.

С вводом в эксплуатацию гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн западный регион сможет использовать энергию, которая в 7-10 раз дешевле, чем нынешняя дорогостоящая энергия, импортируемая из России и Китая. Государственный бюджет расходует от 8 до 16 миллиардов тугриков ($ 2,8 млн - 5,6 млн) в год на энергосистему западного региона.

Законодатели считают, что это приведет к снижению цен и тарифов на электроэнергию, увеличению доходов населения и сокращению расходов домашних хозяйств. Некоторые люди видят, что за строительством большой гидроэлектростанции последует энергоемкое строительство, например, создание крупных заводов.

Министр энергетики Н.Тавинбех отметил: «Самый крупный из новых проектов в области возобновляемой энергетики — это Эрдэнэбурэн. Вопрос о строительстве завода на реке Ховд обсуждается с 1964 года в сотрудничестве с зарубежными и отечественными профессиональными организациями».

Координатор проекта гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн Ч. Гантулга подчеркнул, что строительство гидроэлектростанций будет способствовать долгосрочному развитию науки, образования, культуры и здравоохранения в регионе, постоянно расширять возможности трудоустройства и улучшать уровень жизни местных жителей.

Конечно, занятость и рост населения, которые будут сопровождать развитие, не только расширит рынок, но также повлияют на товарооборот и расширят региональную экономику.

В частности, объединенная энергосистема западного региона будет иметь возможность увеличить общее потребление энергии в течение следующих 10 лет, а зона развития туризма, отдыха и рыболовства будет создана вдоль водохранилища станции, по словам руководителей проекта. Ожидается, что накопление большого количества воды и резервуаров повысит влажность окружающей среды и окажет положительное влияние на местный климат и пастбища. По их мнению, это создаст возможности для развития орошаемого земледелия в сомонах Эрдэнэбурэн, Ховд и Буянт аймака Ховд.

По оценкам исследователей, проект снизит выбросы парниковых газов. В частности, ожидается сокращение выбросов примерно на 756 600 тонн углекислого газа в год. Судя по всему, проект не только экономически выгоден, но и экологически чист.

ГЭС ЭРДЕНЕБУРЭН НЕ ВРЕДНО ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Когда на прошлой неделе началось строительство давно обсуждаемой электростанции, местные пастухи начали возражать. Во время обсуждения проекта протестов не было, но когда подтвердили начало строительных работ, пастухи неожиданно начали протестовать. Обычно это происходит при строительстве практически всех гидроэлектростанций.

Когда раньше строили ГЭС, были внешние и внутренние протесты. В частности, по словам депутата С. Бямбацогта, россияне остановили проект гидроэлектростанции Эгийн-Гол, когда она собиралась начать с большими деньгами.

Скотоводы и горожане много лет протестовали против строительства Дөргөнской и Тайширской ГЭС. Однако они перестали противодействовать этим проектам и теперь их «хвалят». Это потому, что растения пока не оказали негативного воздействия на окружающую среду. Существующие гидроэлектростанции демонстрируют свою безвредность.

Напротив, уровень озера Эрээн вокруг ГЭС Тайшир достиг более высокого уровня, чем когда-либо прежде, и экосистема вокруг озера была восстановлена, отметили в Министерстве энергетики.

С созданием искусственного озера Гэгээн на ГЭС Тайшир район стал экологически чистым. Это создавало благоприятные условия для разведения рыб в озере. Как сообщил Fineko / abc.az исполнительный директор и гидротехник компании Guulin-Taishir Д.Амартувшин, в настоящее время в озере Гэгээн гнездятся два вида рыб. Исследователи считают, что эти рыбы могут размножаться только в чистой воде. Это показывает, что строительство гидроэлектростанции не нанесет вреда окружающей среде. С самого начала это было ясно из технико-экономических обоснований проектов.

В частности, предварительное технико-экономическое обоснование, проведенное немецкой компанией Lachmeier с 1998 по 1999 год, показало, что строительство Тайширской гидроэлектростанции было технически обоснованным решением, рентабельным и экологически безопасным. Технико-экономическое обоснование ГЭС в Дөргөне было разработано Российским институтом «Гидропроект» в 1992 году. Оно также привело к тому же заключению. Следовательно, нет необходимости протестовать и тормозить проекты ГЭС.

Проект электростанции Эрдэнэбурэн очень важен и востребован в стране. Единственная отрицательная сторона проекта — необходимость переселения пастухов с территории проекта. Это связано с тем, что необходимо построить водохранилище длиной 24 км и шириной 4 км. ГЭС будет нормально работать только в случае создания водохранилища.

В настоящее время на территории, где будет построено водохранилище, проживает 258 домохозяйств. В связи с этим вопросом министр энергетики Н.Тавинбэх встретился с пастухами и представил свой план по переселению более 250 домашних хозяйств в четырех сомонах трех областей в рамках проекта. Предполагается, что других серьезных проблем, кроме переселения пастухов, нет, поэтому необходимо вовремя построить и ввести завод в эксплуатацию.

автор: Мишээл Лхаасурэн, газета TheUBPOST

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