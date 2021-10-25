Лукашенко поздравил Мирзиеева с победой на выборах

CentralAsia (UZ) - Президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил Шавкату Мирзиёеву до выхода предварительных итогов голосования и поздравил его с победой на выборах. Лукашенко пожелал Мирзиееву успехов в реализации намеченных планов, пишет пресс-служба правительства Беларуси.

Главы государств обсудили тематику двусторонних отношений, отметив их высокий уровень и динамичное развитие.

Ранее президент РФ Владимир Путин также поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах еще до выхода предварительных результатов голосования.