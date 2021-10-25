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Эрдоган поздравил Мирзиеева с победой

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев 25 октября провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По информации пресс-службы президента РУЗ, турецкий лидер искренне поздравил главу государства с победой на президентских выборах.

В свою очередь, Мирзиеев поздравил президента и весь народ Турции с наступающим главным национальным праздником – Днем Республики, пожелав мира и процветания.

Были рассмотрены вопросы подготовки к очередному заседанию Совета стратегического сотрудничества на высшем уровне и саммиту Тюркского совета.

Подчеркнута важность продолжения совместных усилий по дальнейшему наращиванию объемов взаимной торговли, расширению портфеля крупных инвестиционных проектов и реализации важных образовательных программ.

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