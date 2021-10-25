Лидеры Узбекистана и Кыргызстана выступили за дальнейшее углубление партнерства

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 25 октября, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёеваа с главой Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

Лидер Кыргызстана поздравил главу Узбекистана с успешным проведением и уверенной победой на президентских выборах в стране. Выражены пожелания мира, благополучия и прогресса братскому узбекскому народу, сообщила пресс-служба главы государства.

Президенты обсудили ход реализации совместных проектов сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной и гуманитарной сферах.

Были рассмотрены также вопросы региональной повестки.