Президент Таджикистана поздравил главу Узбекистана с победой на выборах

CentralAsia (TJ) - 25 октября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонный разговор.

В начале беседы президент Таджикистана поздравил лидера Узбекистана с убедительной победой на выборах главы государства, пожелал благополучия и процветания братскому узбекскому народу, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены вопросы реализации совместных проектов и программ, направленных на расширение практического сотрудничества, а также укрепление отношений добрососедства и стратегического партнерства наших стран.

Отмечены динамика роста взаимной торговли, продвижение проектов промышленной кооперации, возобновление автобусного сообщения, активные контакты и обмены в области здравоохранения и кинематографии.

Обсуждена ситуация в регионе, в том числе в контексте складывающейся обстановки в Афганистане.

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