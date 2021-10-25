Назарбаев по телефону поздравил президента Узбекистана с победой

CentralAsia (KZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 25 октября провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

По информации пресс-службы президента, Назарбаев поздравил лидера Узбекистана с победой на состоявшихся накануне всенародных выборах главы государства, искренне пожелал больших успехов в деятельности на благо и процветание братского народа.

Состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений стратегического партнерства, а также международной политики.

Важное внимание уделено скорейшей реализации крупных совместных проектов, призванных задействовать большой потенциал сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сфере.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения