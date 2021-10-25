Жалобы, подвергающие сомнению легитимность выборов в Узбекистане, не поступали - БДИПЧ ОБСЕ

CentralAsia (UZ) - Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) в своем предварительном отчете по итогам наблюдения за выборами президента Узбекистана отметила об отсутствии жалоб.

28 долгосрочных наблюдателей, распределенных по всем регионам Узбекистана, провели встречи с представителями окружных и участковых избирательных комиссий, политических партий и местных органов власти.

Основываясь на результаты этих встреч, Миссия БДИПЧ в своем отчете сообщает о ряде позитивных аспектов избирательной кампании. В частности, отмечается соблюдение избирательными органами всех процедурных сроков, то есть все запланированные мероприятия проходили своевременно в установленные даты.

По итогам встреч наблюдателей БДИПЧ с представителями общественных организаций, ННО и другими, в отчете сообщается об отсутствии у граждан жалоб, связанных с избирательным процессом. Констатируется, что со стороны населения не поступало каких-либо жалоб в ЦИК, территориальные избирательные или судебные органы.

Представители любой политической партии, СМИ и работники махаллинских сходов граждан имели свободный допуск к наблюдению за выборами.

Также это подтвердил Генеральный прокурор Республики Узбекистан Нигматилла Йулдашев на брифинге в Пресс-центре ЦИК.

Впервые по приглашению Центральной избирательной комиссии за президентскими выборами наблюдает совместная Миссия БДИПЧ ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ и Европейского парламента.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ, возглавляемая ирландским дипломатом Оуэном Мёрфи, наблюдает за президентскими выборами с 15 сентября текущего года. Она включает основную группу в составе 17 человек, 28 долгосрочных наблюдателей, ведущих мониторинг в регионах страны с 24 сентября, а также 207 краткосрочных наблюдателей из 26 стран-участниц ОБСЕ, следивших за процессом волеизъявления и подсчетом голосов в день выборов. Вместе с тем, в наблюдении за президентскими выборами приняло участие руководство БДИПЧ ОБСЕ, включая директора Бюро Маттео Мекаччи.

Кроме того, впервые наблюдать за выборами президента Республики Узбекистан прибыла Парламентская Ассамблея ОБСЕ в составе около 98 парламентариев из 27 стран, а также Президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт и Генеральный секретарь Роберто Монтелла.

К Миссии БДИПЧ ОБСЕ также присоединилась группа наблюдателей от Европейского парламента в количестве 12 депутатов. Всего совместная Миссия наблюдателей объединяет 365 наблюдателей из 44 стран.