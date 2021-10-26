По словам чиновника, Монголия обеспокоена управлением Rio Tinto крупным медным рудником

CentralAsia (MNG) - Монголия обеспокоена управлением Rio Tinto медно-золотым рудником Оюу-Толгой в пустыне Гоби на юге страны, сообщил CNBC правительственный чиновник.

«У нас есть опасения по поводу прозрачности, и мы также обеспокоены тем, эффективно ли эксплуатируется эта шахта», - заявила в пятницу в эфире телеканала CNBC Squawk Box Asia Солонгоо Баярсайхан, заместитель главы секретариата правительства Монголии.

Проект открытой и подземной добычи полезных ископаемых разрабатывается совместно правительством, которому принадлежит около 34% Оюу-Толгой, и канадской дочерней компанией Rio Tinto Turquoise Hill Resources, которой принадлежит 66% акций.

Англо-австралийская горнодобывающая компания владеет почти 51% акций Turquoise Hill Resources.

В отчете Independent Consulting Group, подготовленном партнерами Rio Tinto по проекту, сделан вывод о том, что плохое управление было основной причиной, по которой подземное расширение рудника задерживалось почти на два года и превышало бюджет на 1,45 миллиарда долларов, сообщает Financial Times.

Монголия реагирует

По имеющимся сведениям, Rio Tinto оспорила выводы отчета в письме министру юстиции Монголии и заявила, что обзор не полностью признал все последствия более слабых, чем ожидалось, условий, которые вынудили изменить конструкцию рудника.

«Мы попросили Rio Tinto объяснить расхождения между отчетом независимого обзора и позицией Rio Tinto», - сказала Солонгоо Баярсайхан CNBC в пятницу.

«Мы не сочли письмо удовлетворительным с точки зрения ответа на наши конкретные запросы и конкретных опасений по поводу того, почему происходит перерасход средств и запланированные задержки, почему в отчете независимой проверки очень разные выводы», - сказала она. «Rio Tinto не предоставила достаточных ответов».

Солонгоо Баярсайхан пояснила, что правительство Монголии хочет найти «взаимовыгодное решение» и избежать дальнейших сюрпризов с точки зрения дальнейшего увеличения затрат и задержек.

Rio Tinto и Turquoise Hill Resources подписали план развития и финансирования с Монголией в 2015 году, который заложил основу для финансирования проекта, но спустя шесть лет производство еще не началось на устойчивой основе.

Ожидается, что после завершения подземного расширения Оюу-Толгой будет производить более 500 000 тонн меди в год.

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