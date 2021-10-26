Правительство Монголии и «Газпром» обсуждали ход ТЭО проекта газопровода «Союз Восток»

CentralAsia (MNG) - Стороны обсудили ход разработки ТЭО проекта газопровода «Союз Восток» и заслушали брифинг по его предварительным результатам.

В Улан-Баторе (Монголия) состоялось заседание совместной рабочей группы «Газпрома» и правительства Монголии по реализации Меморандума о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок газа из России в Китай через Монголию.

Заседание возглавили заместитель Премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян и заместитель Председателя Правления Виталий Маркелов.

Стороны обсудили ход разработки ТЭО проекта газопровода «Союз Восток» и заслушали брифинг по его предварительным результатам.

Было отмечено, что Правительством Монголии уже предпринят ряд мер по оказанию проекту государственной поддержки. К ним относятся квоты на привлечение иностранной рабочей силы на спецтехнику «Газопровод Союз Восток», а также возможности использования нормативной базы России и «Газпрома» при проектировании и строительстве. Кроме того, правительство Монголии приняло принципиальное решение о резервировании земельных участков под объекты газопровода.

К настоящему времени монгольские подрядчики завершили в установленные сроки необходимые исследования на месте, инженерное и экологическое картирование, а также анализ маршрута газопровода, включая его точки пересечения с существующими коммуникациями.

Участники встречи согласовали схему маршрутов, предложенную спецавтомобилем для использования при разработке технико-экономического обоснования.

Вице-премьер С.Амарсайхан подчеркнул, что сделает все возможное для продвижения проекта вперед, поскольку этот проект, который важен для обогащения и расширения «Всеобъемлющего стратегического партнерства» между двумя странами, внесет весомый вклад в долгосрочное и устойчивое развитие Монголии.

Стороны договорились завершить ТЭО проекта в течение текущего года, провести детальные инженерные изыскания и выполнить строительные проектные работы.

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