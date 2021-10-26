Состоялась научная конференция по сотрудничеству Монголия-ООН

CentralAsia (MNG) - Академическая конференция на тему «60 лет сотрудничества Монголии и Организации Объединенных Наций: перспективы на будущее» была организована сегодня совместно Министерством иностранных дел и ЮНФАО по случаю 60-летия вступления Монголии в ООН.

Со вступительным словом выступили министр иностранных дел Б. Батцэцэг и постоянный координатор ООН в Монголии Тапан Мишра.

Министр иностранных дел Б. Батцэцэг подчеркнула, что на протяжении 60 лет Монголия была надежным партнером Организации Объединенных Наций и расширила и укрепила отношения и сотрудничество во всех аспектах. Подтвердив стремление к дальнейшему расширению масштабов сотрудничества, она отметила, что рекомендации и инициативы ученых станут важным вкладом в определение точных способов реализации политики развития и принятия решений, основанных на фактах, в то время, когда растет межсекторальная взаимозависимость. Кроме того, она подчеркнула важность участия исследователей в расширении участия Монголии в международных сообществах, расширении и укреплении многостороннего сотрудничества и открытии новых возможностей.

Постоянный координатор ООН Тапан Мишра отметил, что Монголия является одной из образцовых стран в мире с точки зрения ее правозащитной деятельности и инициатив, и была одной из первых стран в регионе, принявших закон о правовом статусе правозащитников. Он отметил, что Монголия подтвердила свою приверженность сокращению выбросов парниковых газов с 22,7 процента до 27,2 процента, и поблагодарил президента Монголии У. Хурэлсуха за проявленное лидерство и внимание в решении вопросов изменения климата.

Участники конференции выступили с докладами на темы «Исторический процесс присоединения Монголии к Организации Объединенных Наций: анализ внешних и внутренних факторов (1946-1961)», «60 лет сотрудничества Монголии и ООН и будущие тенденции», «Изменение продовольственной системы: Global Outlook, Возможности Монголии »,« Операции ООН по поддержанию мира и вооруженные силы Монголии: участие, вызовы и возможности », «Вызовы изменения климата: Монголия и ООН» и т.д.

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