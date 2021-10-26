В Монголии за сутки выявлено 1231 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 1095 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав страны. И общее количество заболевших возросло до 351 835.

Из них 739 человек — лица имевшие контакты в Улан-Баторе, и 492 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 8 398 пациентов находятся в легком, 6 930 — в тяжелом, 2 113 — в критическом и 365 — в очень критическом состоянии.

Из-за опасной инфекции в восточноазиатской стране за сутки скончались 11 человек.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1604.

Коронавирус в Монголии

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