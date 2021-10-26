Несмотря на реформы, выборы были лишены подлинной соревновательной борьбы, – миссия ОБСЕ о выборах в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Совместная миссия Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) и Европейского парламента (ЕП) по наблюдению за выборами президента Узбекистана выпустила заявление по итогам своей работы.

Миссия признает, что в последние годы законодательная база претерпела обширные реформы и многие изменения соответствуют предыдущим рекомендациям. Тем не менее, наблюдатели отмечают, что в избирательном законодательстве сохраняется ряд недостатков, и оно еще не в полной мере соответствует международным стандартам демократических выборов.

Миссия считает, что фундаментальные права и свободы человека, гарантированные Конституцией, продолжают ограничиваться другими актами законодательства и зачастую не реализуются на практике.

«Полное соблюдение основных свобод и реальная конкуренция между политическими силами, которых здесь недоставало, будут абсолютно необходимы, чтобы оправдать демократические чаяния народа», – сказал специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами Рейнхольд Лопатка.

Хотя подготовка к выборам была осуществлена профессионально и эффективно, говорится в заявлении, процесс голосования в день выборов был оценен отрицательно на существенно большом количестве избирательных участков.

«Начавшиеся недавно реформы – ободряющий знак, – сказала глава делегации Европарламента Хайди Хаутала. – Но недопущение оппозиционных партий и отсутствие истинной конкурентной борьбы, в совокупности с большим количеством нарушений, которые мы наблюдали в день выборов, остаются существенными препятствиями на пути к демократизации».

Наблюдатели отметили, что критические высказывания в СМИ в адрес высокопоставленных должностных лиц и кандидатов практически полностью отсутствовали.

Кроме того, все кандидаты использовали цифровые средства предвыборной агитации. В социальных сетях кандидатов и политических партий в основном продвигались манифесты кандидатов и демонстрировались фотографии встреч с избирателями. Реакция на большинство постов была вялой, обсуждений между читателями почти не наблюдалось. Посты не вызывали у избирателей широкого отклика. Общий тон был уважительным и нейтральным, говорится в заявлении.

«В ходе нашего долгосрочного наблюдения за выборами мы увидели, что прогресс возможен, и он непременно последует за реформами, но впереди долгий путь, – сказал глава миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами Оуэн Мерфи. – Несмотря на наблюдаемое в последнее время улучшение климата в средствах массовой информации и социальных сетях, возможность граждан свободно и в полной мере высказывать свое мнение продолжает подвергаться контролю».

В составе миссии работали 366 наблюдателей из 44 стран, в том числе 255 экспертов и долгосрочных и краткосрочных наблюдателей БДИПЧ, 99 парламентариев и сотрудников ПА ОБСЕ и 12 представителей Европарламента.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Узбекистана Зайниддин Низамходжаев заявил, что выборы прошли в условиях реальной конкуренции между кандидатами, в соответствии с международными стандартами и национальным законодательством.

Выборы президента Узбекистана состоялись в воскресенье, 24 октября. Согласно предварительным данным, озвученным в понедельник председателем Центральной избирательной комиссии Зайниддином Низамходжаевым, за Шавката Мирзиёева, кандидата от Либерально-демократической партии, проголосовало 80,1% избирателей.

По данным ЦИК, Максуда Ворисова от Народно-демократической партии получила 6,6% голосов, Алишер Кадыров от Демократической партии – 5,5%, Нарзулла Обломурадов от Экологической партии – 4,1% и Бахром Абдухалимов от социал-демократической партии «Адолат» – 3,4%.