Узбекистан обнулил ставку акциза при продаже импортного газа

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане приняли меры по недопущению резкого роста цен на газ для населения. Власти будут регулировать цены на природный и сжиженный газ, поставляемый населению, в том числе продавая его гражданам ниже себестоимости и цены приобретения.

Это предусмотрено в постановлении президента "О мерах по стабильному обеспечению населения и отраслей экономики природным и сжиженным газом".

Основная цель документа – стремление властей обеспечить стабильное снабжение населения и отраслей экономики природным и сжиженным газом, а также предупредить резкий рост цен на эти ресурсы.

Согласно документу, с 1 октября 2021 года ставка акцизного налога при реализации природного газа, импортированного юридическими лицами в Узбекистан, составит ноль процентов.

Кроме того, с 1 января 2022 года не будет облагаться акцизным налогом сжиженный газ, реализуемый предприятиями-производителями, а предпринимателям предоставят право на отсрочку (рассрочку) уплаты НДС при импорте в Узбекистан природного и сжиженного газа на срок до 120 дней без начисления процентов и требования обеспечения его уплаты.

В документе отмечается, что реализация природного и сжиженного газа населению осуществляется по регулируемым тарифам. При их реализации населению по цене ниже цены приобретения налоги будут исчисляться исходя из этой цены.