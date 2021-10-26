В России утвердили форму сертификата о вакцинации против COVID-19

- Азия и мир, общество
- 9:44, 26 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от COVID-19, приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Приказ вступает в силу с 8 ноября. Сертификаты, которые россияне получили до этой даты, автоматически переоформят на портале «Госуслуги» до 1 марта 2022 года.
Утвержденная форма сертификата уместилась на двух страницах. В ее пункты входят:
- персональные данные пациента;
- данные о прививке — дата, какой препарат использовался, где делали укол;
- информация о медицинских противопоказаниях, если такие есть;
- информация о перенесенном COVID-19, если человек все же переболел инфекцией.
На первой странице сертификата в верхнем углу будет стоять QR-код.
Сам сертификат будет формироваться на «Госуслугах» в электронном виде не позднее чем через три дня после прохождения вакцинации. Документ будет формироваться одновременно на русском и английском языках. Получить его можно будет и в бумажном виде, например, через МФЦ.
Согласно данным портала «Стопкоронавирус.рф», в России было проведено 49,16 млн полных циклов вакцинации (число циклов вакцинации может не совпадать с числом вакцинированных в связи с наличием тех, кто уже прошел ревакцинацию). В стране сделали уже 53,5 млн уколов первым компонентом вакцины.