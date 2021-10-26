В Монголии ратифицирован Договор о запрещении ядерного оружия

CentralAsia (MNG) - Парламент Монголии принял закон о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия на пленарном заседании 22 октября.

В ходе заседания законопроект внесла на рассмотрение министр иностранных дел Б. Батцэцэг. Она отметила, что ратификация договора важна для Монголии с точки зрения укрепления ее позиции в отношении зоны, свободной от ядерного оружия, и активного участия в диалогах, встречах и мероприятиях в этой области.

Министр подчеркнула, что в 1992 году Монголия объявила свою территорию зоной, свободной от ядерного оружия, и предложила международно гарантировать этот статус на Генеральной Ассамблее ООН.

Она продолжила: «В течение последних 29 лет Монголия проводила политику и мероприятия, направленные на обеспечение нашего статуса в контексте закона. Страна также ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 1997 году».

Министр Б.Батцэцэг подчеркнула, что Договор о запрещении ядерного оружия запрещает государствам-членам разрабатывать, испытывать, производить, приобретать, обладать и накапливать ядерное оружие и другие ядерные взрывные устройства.

«Подписавшимся сторонам также запрещено применять или угрожать применением ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств. Они не могут разрешить размещение, установку или развертывание ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств на своей территории. В дополнение к запретам, предусмотренным договором, государства-члены обязаны оказывать помощь жертвам и помогать в восстановлении окружающей среды», - сообщила она. Министр добавила, что договор полностью поддерживает мирное использование ядерной энергии в сельском хозяйстве, медицине, науке и производстве энергии.

Положения договора отражены во внутреннем законодательстве Монголии. В соответствии со статьей 4 Закона о статусе государства, свободного от ядерного оружия, физическому или юридическому лицу или любому иностранному государству запрещается совершать, инициировать или участвовать в действиях или деятельности, связанных с ядерным оружием, на территории Монголии.

По словам министра Б.Батцэцэга, Договор о запрещении ядерного оружия и Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний регулируют приобретение, нераспространение и контроль над стратегическим оружием, таким как ядерное оружие.

«Положения этого договора отвечают фундаментальным интересам национальной безопасности и полностью соответствуют Конституции Монголии и другим законам», - подчеркнула она.

В связи с внесением законопроекта депутат Ж.Сухбаатар сказал: «У нашей страны нет возможности иметь ядерное оружие, и не будет в будущем. В общем, странам нужно защищаться. В Монголии необходимо развивать биотехнологию».

Государственный секретарь МИД Н.Анхбаяр напомнил, что Монголия не присоединилась ни к одному международному договору, запрещающему использование биологии в ядерных, научных или исследовательских целях. Он добавил, что в Договоре о запрещении ядерного оружия нет положения о мирном использовании ядерных элементов в сельскохозяйственных или деловых целях.

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