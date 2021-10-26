Внесены поправки в закон о защите от стихийных бедствий Монголии

CentralAsia (MNG) - Во время пленарного заседания в прошлую пятницу парламент внес поправки в Закон о защите от стихийных бедствий.

С докладом по законопроекту выступил председатель постоянной комиссии по безопасности и внешней политике Б.Баттөмөр.

Он отметил, что закон вступит в силу в 2023 году. В первый год 261 аварийный работник сомонов, не считая областного центра, получит в общей сложности 5,6 миллиарда тугриков (примерно $ 2 млн) в виде денежных премий, равных базовой заработной плате за 30 месяцев. Начиная с 2024 года аварийным работникам потребуется около 2,3 миллиарда тугриков (примерно $ 808 тыс.) ежегодно.

«В сомонах работают 853 сотрудника сроком на один год, 224 — до двух лет, 97 — до трех лет, 87 — до четырех лет и 261 — от пяти и более лет. Изначально законопроект планировалось реализовать в 2022 году. Однако он был изменен в связи с внесением законопроекта о госбюджете на 2022 год», - сказал депутат Б.Баттөмөр.

В ходе заседания некоторые депутаты высказали свое мнение по поводу законопроекта. Депутат парламента Ц.Сандаг-Очир заявила, что работникам МЧС, дислоцированным не только в сомонах, но и в отдаленных районах, должны предоставляться денежные премии.

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