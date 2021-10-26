Жена Болдуина высказалась о произошедшей на съемках трагедии

CentralAsia (CA) - Супруга американского актера Алека Болдуина, который непреднамеренно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соузу во время съемок фильма «Ржавчина», высказалась о произошедшей трагедии.

Хилариа Болдуин на своей странице в Instagram выразила поддержку мужу и семье погибшей Галины Хатчинс.

«Мое сердце с Галиной, с ее мужем, сыном, их семьей и любимыми. И с моим Алеком. Нет таких слов, которыми можно описать шок и боль в сердце от такой трагической случайности. Горе. Утрата. Поддержка», - написала Болдуин.

Инцидент произошел на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико при стрельбе из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Режиссер фильма «Ржавчина» Джоэл Соуза был ранен в ключицу, оператор Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и была доставлена в больницу города Альбукерке. Врачи не смогли спасти ее жизнь.